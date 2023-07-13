Проставлення апостиля в ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України для проставлення апостиля та з метою належного виконання вимог Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених спільним наказом МЗС, МВС, МОН, Мінфіну, Мін’юсту від 17 березня 2023 року за номером 125/209/293/139/999/5 «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав», повідомляє.

Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються Державною податковою службою України та її територіальними органами, здійснюється ДПС відповідно до правил, затверджених спільним наказом.

Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної/юридичної особи (їх представників).

Відповідно до пункту 6 правил для проставлення апостиля необхідно подати:

— оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

— документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;

— заяву від особи, яка подає такі документи.

Для зручності платників податків розроблено рекомендовані форми заяв про проставлення апостиля в Державній податковій службі України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для фізичних та юридичних осіб.

Форми заяв доступні за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/apostil/78289.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області