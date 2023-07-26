Розвивати в собі лідерські риси

Очолюваний народним депутатом України Іваном Калауром місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області знову провів «Чат із чемпіонами та навички лідерства», що його організовує #OlympicLab. Цього разу в оздоровчому таборі «Лісовий» поблизу Скоморохів про свої досягнення в спорті дітворі розповів сам керівник обласної громадської організації прихильників олімпійського руху.

Багаторазовий призер чемпіонатів області з гандболу серед студентів згадав, як захопився цим динамічним ігровим видом спорту, як регулярні заняття в спортивній секції допомогли йому з часом розвинути лідерські риси. Не уникнув Іван Романович і відповідей на всі запитання юних прихильників здорового способу життя, які набираються сил під час спортивного літа.

А під завісу цікавого спілкування діти отримали на згадку подарунки від місцевого осередку Національного олімпійського комітету України. У зустрічі також узяв участь перший заступник голови активістів олімпійського руху, майстер спорту з боротьби Віталій Ігнатенко.

Фото із соціальних мереж