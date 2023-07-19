Сергій ПОТОМСЬКИЙ: «Ми дбаємо про наших підопічних, бо кожен має право на гідний догляд»

Соціальний захист громадян, забезпечення права на комфортну і благополучну старість, отримання допомоги у складних життєвих обставинах, у випадку інвалідності тощо — базові принципи функціонування сучасного цивілізованого суспільства, де кожне людське життя є незаперечною цінністю і пріоритетом. На жаль, сьогоднішня ситуація в Україні — війна, фінансові труднощі, демографічні катаклізми — не сприяють налагодженню ефективних механізмів соціальної взаємодії, забезпеченню потреб соціальної сфери. Однак навіть у цих скрутних обставинах працівники соціального напрямку залишаються вірними основними принципам своєї роботи, зберігають людяність, розуміння, терплячість, роблять усе можливе, аби надавати відповідні послуги якісно і професійно.

Про особливості регіональної роботи сфери соціальної допомоги, досвід створення провідного пансіонату для літніх людей та осіб з інвалідністю, пошук фінансових можливостей для розвитку і забезпечення соціальних запитів населення розповів директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради» Сергій Богданович Потомський.

Розбудова це завжди нелегко

Як розповів Сергій Богданович, історія служби соціальної допомоги в Підволочиському районі розпочалася в 1989 році. На початку було взято на обслуговування 238 одиноких і одиноко проживаючих громадян похилого віку. У 1995 р. створено територіальний центр, в якому діяло три відділи: відділ соціальної допомоги; відділ натурально-гуманітарної допомоги; медико-соціальний відділ. Всього на обслузі перебувало 1022 громадян похилого віку. При територіальному центрі почала працювати благодійна їдальня «Милосердя».

— На жаль, успадкована з радянських часів структура була відверто застарілою, система соціальної допомоги працювала не надто ефективно. Поштовхом до якісних трансформацій стала адміністративна реформа, в результаті якої на території Підволочиського району врешті-решт сформувалося три об’єднаних територіальних громади: Підволочиська, Скалатська і Скориківська, — зазначає Сергій Потомський.

В рамках реалізації реформи, у 2016 році на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Підволочиського району було утворено комунальний заклад «Територіальний центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради», в структуру якого увійшло п’ять відділень: відділення соціальної допомоги вдома (Підволочиськ); відділення соціальної допомоги вдома (Скорики); відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; відділення стаціонарного догляду с. Токи (30 ліжко-місць); відділення стаціонарного догляду с. Галущинці (30 ліжко-місць). Також при центрі продовжила діяти благодійна їдальня «Милосердя».

За словами Сергія Богдановича, найперше, що було зроблено – ремонт адміністративного приміщення. Далі, за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад було проведено добудову й облаштування відділення стаціонарного догляду в селі Галущинці. Реконструкцію корпусу завершили у 2017 році — облаштували господарське відділення, для маломобільних відвідувачів закладу встановили крісло-підйомник, мансарду для доступу підопічних до свіжого повітря, провели благоустрій території. Загалом у стаціонарне відділення у с. Галущинці залучено 3,9 млн грн субвенційних коштів, допомогу від локальних представників бізнесу, благодійних фондів та місцевих мешканців. 29 серпня 2018 року відбулось урочисте відкриття новозбудованого корпусу.

У 2018 році, також за рахунок субвенції з Державного бюджету виконали реконструкцію та капітальний ремонт корпусу №2 в смт. Підволочиську (вул. Надзбручанська, 54а) під відділення денного перебування пансіонату для літніх людей та осіб з інвалідністю. У 2019 році реконструювали й відремонтували корпус №3 в смт. Підволочиськ (вул. Надзбручанська 54а) під частину відділення стаціонарного догляду на 16 ліжко-місць. Окрім державної субвенції, також були залучені кошти місцевого бюджету, благодійна допомога. Офіційне відкриття корпусів №2 та №3, а саме, частини стаціонарного відділення, відбулося 24 листопада 2019 року. Відкриття стаціонарного відділення у смт. Підволочиськ дало змогу не лише створити зразковий заклад і забезпечити комфортні умови перебування для 16 підопічних, але й створити 16 нових робочих місць і отримати додаткові надходження до бюджету ОТГ.

Міжмуніципальний договір — рішення для громад

Соціальний захист став одним з найважливіших завдань реформ у кожній новоствореній громаді. Проте, за браком фінансування не кожна територіальна громада спроможна створити заклади надання соціальних послуг. До прикладу, після проведення адмінреформи в Підволочиській громаді соціальна сфера діяла, а у Скалатській і Скориківській громадах — ні. Вочевидь, потрібне було якесь рішення. В результаті ОТГ колишнього Підволочиського району уклали міжмуніципальний договір про співробітництво.

— У плані законодавчого регулювання це було досить новаторським рішенням. Міжмуніципальний договір такого штибу було укладено чи не вперше в Тернопільській області, — каже Сергій Богданович.

Відповідно до цього договору, комунальний заклад узяв на себе додаткові зобов’язання в сфері соціального обслуговування громадян. Однак потреби в соціальних послугах інших громад (Скориківської ОТГ з чисельністю 4025 громадян, Скалатської ОТГ – 15400 громадян), разом з існуючим запитом на послуги Підволочиської ОТГ, значно перевищували можливості комунального закладу в тодішньому його форматі. Необхідність розширення матеріально-технічної бази стала очевидною, тим паче, що у планах було створення провідного пансіонату для літніх людей та осіб з інвалідністю.

Відтак, згідно з рішенням Підволочиської селищної ради у 2017 році на баланс комунального закладу «Територіальний центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради» передали адміністративні й господарські будівлі Підволочиської ЗОШ І-ІІ ст., які й були в подальшому повністю відремонтовані та адаптовані під потреби комунального закладу.

«Важливий нюанс: якщо відділення стаціонарного догляду в Галущинцях знаходиться повістю на державному фінансуванні, то Підволочиське відділення працює із залученням приватних коштів. Запит на платні соціальні послуги в суспільстві є, це досить зручно для тих громадян, котрі мають певні фінансові ресурси і готові забезпечити для своїх близьких якісний догляд. А заклад, у свою чергу, отримує додаткове джерело поповнення власного бюджету», — зауважує Сергій Потомський.

Грантова підтримка відкриває нові можливості

Важливим питанням в роботі закладу соціальної допомоги є не лише забезпечення базового догляду, але і проведення кваліфікованої реабілітації та максимально можливого відновлення фізичного і психологічного стану підопічних. Зрозуміло, що це потребує наявності якісного діагностичного обладнання, сучасного устаткування.

На допомогу прийшла грантова програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У 2020 році в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) комунальному закладу на конкурсних засадах було виділено матеріально-технічну допомогу для створення сучасних комфортних умов по догляду за літніми людьми. Насамперед ішлося про забезпечення закладу медичним діагностичним, масажним обладнанням, побутовим інвентарем та сучасною технікою найширшого спектру застосування. Разом із масажним ліжком, турманево-керамічними килимками, міостимулятором, низкою іншого цінного обладнання, тут отримали портативний УЗД-апарат, холтер ЕКГ для спостереження серцевої активності, електрокардіограф, багато усього іншого.

— Наш центр розвивався досить активно й динамічно. Але з початком війни все це загальмувалося. Разом із тим, планів у нас багато. Хочемо провести реконструкцію та капітальний ремонт приміщень корпусу №1 під другу частину відділення стаціонарного догляду, думаємо також про підвищення енергетичної автономності закладу (встановлення сонячних панелей). У мріях також — облаштування багатофункціонального спортивного комплексу. Звісно, на все це потрібні гроші. Є певні сподівання на надходження коштів Міжнародного валютного фонду, спрямованих на післявоєнну відбудову України, — зазначає Сергій Богданович.

Центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради — заклад, важливість роботи якого складно недооцінити. Тут обслуговують літніх людей, осіб з інвалідністю, надають належний догляд, допомагають сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах. На жаль, сьогодні держава мало дбає про соціальну сферу, делегувавши вирішення цих завдань громадам. Соціальних працівників стає дедалі менше. І, попри це все, потреба населення в соціальних послугах нікуди не щезає — а значить, хтось повинен їх надавати. «Намагаємося робити все, що від нас залежить. Умови перебування в нас комфортні, харчування — якісне, чотирьохразове. Насправді мене навіть дружина так вдома не годує», — сумно жартує Сергій Богданович наприкінці нашої розмови. Хоча насправді навіть не їжа — головне для підопічних закладу, а те душевне тепло, щирість і підтримка, які їм тут намагаються забезпечити, попри все.

Уляна ГАЛИЧ

На фото Василя БУРМИ: Сергій ПОТОМСЬКИЙ.

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