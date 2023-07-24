Внесок землевласників на розвиток територіальних громад

За шість місяців цього року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження плати за землю на суму 253 мільйони 723,5 тисячі гривень. Це перевищило надходження торішніх січня-червня майже на 74 мільйони гривень.

Більша частина цього платежу — внесок юридичних осіб. Вони перерахували з початку року 197,8 мільйона гривень плати за землю, що на 37,5 мільйона більше, ніж за шість місяців 2022 року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 56 мільйонів гривень плати за землю. Це на 36,3 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податківці також Нагадали, що надходження від земельної плати повністю спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним із важливих платежів громад, які формують їх бюджет.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області