Задля розвитку територіальних громад

Упродовж шести місяців цього року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 130,4 мільйона гривень. Це на 72,1 мільйона, тобто у 2,2 рази більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 72,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 17,3 мільйона більше, ніж у січні-червні 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість майже 57,9 мільйона гривень цього платежу. Торік сума була на 54,8 мільйона меншою.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів громад, які формують їхній бюджет. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області