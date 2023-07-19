Заповнення реквізиту «Призначення платежу» з 1 липня

Днями у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася «гаряча лінія». Начальниця управління економічного аналізу Ірина Кіндзерська поспілкувалася з усіма охочими на тему заповнення реквізиту «Призначення платежу».

Ірина Кіндзерська інформувала телефонних співрозмовників про те, що з 1 липня 2023 року платники під час сплати податкових платежів та єдиного внеску при заповненні реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції користуються вимогами Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення (наказ Мінфіну від 22 березня 2023 року за номером 148).

З метою надання можливості виконання платниками своїх обов’язків щодо сплати належних платежів до бюджету та фондів соціального страхування у разі, якщо надавач платіжних послуг не забезпечив розробку програмного забезпечення в частині використання платниками структурованого формату реквізиту «Призначення платежу», таким платникам збережена можливість використання реквізиту «Призначення платежу» в старому форматі (неструктурованому).

Також вона звернула увагу платників, які під час сплати податкових платежів та єдиного внеску використовують структурований формат реквізиту «Призначення платежу», що при занесенні даних про «Код виду сплати» та «Додаткову інформацію запису» потрібно використовувати виключно наявні поля платіжної інструкції, а саме поле «Код виду сплати» та поле «Додаткова інформація запису».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області