Зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних

Державна податкова служба України розробила презентаційні матеріали щодо аналізу змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку, внесених постановою Кабінету міністрів України від 8 червня 2023 року за номером 574. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Презентаційний матеріал на субсайті ГУ ДПС в області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/691572.html .

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області