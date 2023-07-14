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Зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних

14.07.202314.07.2023Автор Богдан Дікальчук
Зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних

Державна податкова служба України розробила презентаційні матеріали щодо аналізу змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку, внесених постановою Кабінету міністрів України від 8 червня 2023 року за номером 574. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Презентаційний матеріал на субсайті ГУ ДПС в області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/691572.html .

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області