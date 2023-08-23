Активістів відзначили грамотами

Минулої суботи, 19 серпня, виповнилося 73 роки з дня утворення всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Із цієї нагоди керівник Тернопільської територіальної організації товариства Георгій Гунтік за дорученням голови всеукраїнського «Колоса» Олександра Мендуся нагородив місцевих активістів організації.

Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України, скажімо, удостоївся Олександр Шум. Почесною грамотою ВФСТ «Колос» відзначений Анатолій Яцина. А Наталію Михайлюк нагородили подякою Національного олімпійського комітету України.

На фото: під час вручення нагород.

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