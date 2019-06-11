Олімпійці з найкращих спортивних сіл краю

Цьогорічну спартакіаду «Найкраще спортивне село Тернопільщини» Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» і місцевий осередок НОК України в області приурочили проведенню в нашій державі традиційного Олімпійського дня. Минулої неділі на стадіоні в Скалаті зібралися сільські фізкультурники з дванадцяти районів нашого краю.

Перше, що впало у вічі відразу після початку церемонії урочистого відкриття, організатори вирішили відійти від традиційного, ще «совкового» сценарію її проведення. Після параду учасників їх запросили зручно розміститися на розташованих у затінку трибунах. Дрібниця, здавалося би, але куди комфортніше, аніж вистояти під пекучим сонцем майже годину.

Збірні найкращих спортивних сіл краю щиро привітали і побажали домогтися успіху в чесній спортивній боротьбі перший заступник голови місцевого осередку НОК України Віталій Ігнатенко, міський голова Скалата Петро Савончак, його землячка, майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики Марія Хлян, керівник ТОВ «Агро-млин», голова Підволочиської районної федерації важкої атлетики Богдан Олійник, народний депутат України Михайло Головко і головний суддя спартакіади, голова Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос» Георгій Гунтік. Вони ж і вручили усім збірним відзнаки за перемогу в цьогорічному конкурсі «Найкраще спортивне село».

А потім усі дружно аплодували місцевим юним спортсменам, які під керівництвом уже згаданої Марії Хлян і її тренера, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України й теж, до речі, майстра спорту міжнародного класу Вікторії Шайморданової здійснили символічний олімпійський забіг доріжками спортивної арени.

Далі настала черга вже сільських фізкультурників, які за підсумками змагань у вісьмох видах спорту мали визначити, хто з найкращих спортивних сіл у кожному районі є найсильнішим на Тернопільщині. Перед початком стартів у кожної із збірних ніби рівні шанси. Однак автор цих рядків, далеко не вперше ставши свідком обласних спартакіад, звісно, мав уявлення, хто є фаворитом.

Керівник фермерського господарства «Вікторія-92» Петро Пеляк, який разом із сільським головою Вікторівки Козівського району Вірою Коропецькою очолили збірну неодноразових переможців і призерів обласних спартакіад, не сумнівався, що й цього разу його земляки боротимуться тільки за перше місце в командному заліку. Хоча і суперників аж ніяк не можна недооцінювати. Честь Борщівського району, скажімо, знову захищали фізкультурники з Іванкова, Тернопільського — з Великих Бірок, Теребовлянського — з Ласківців…

Суперечка на спортивних майданчиках ці прогнози загалом підтвердила. У міні-футболі гравці з Іванкова у вирішальному матчі здолали суперників з Вікторівки лише в серії післяматчевих пенальті. А третє місце вибороли футболісти з Обича Шумського району. На відміну від волейболу, де фаворитами традиційно стали інші команди — з Потуторів Бережанського, Личківців Гусятинського і Ковалівки Монастириського районів.

Однак виняток — хіба підтвердження істини. В перетягуванні каната богатирі з Вікторівки на вирішальній стадії довели свою перевагу над канатоборцями з Великих Бірок та Іванкова. У гирьовому спорті в легшій ваговій категорії не було рівних Володимирові Ризаку з Іванкова, у важчій — Максимові Козаку з Вікторівки. А серед керівників сіл переміг Віктор Карп’юк з Обича. В шаховому турнірі наперед можна було віддавати перевагу Сергієві Галапупу з Великих Бірок. Натомість досягнення шашкіста Сергія Крушельницького з Голгочі Підгаєцького району варте особливої уваги. Адже в боротьбі за чемпіонський титул випередив за додатковими показниками Тараса Турчина з Ласківців. У суперечці ж жінок перемогла Ольга Шаршонь з Вікторівки.

Невдовзі стали відомі і результати турнірів майстрів малої ракетки, які змагалися в спортивному залі місцевої школи. В суперечці чоловіків переміг Ярослав Пеляк із Вікторівки, жінок — Світлана Ізерська з Обича. А в дартсі партнерів по збірній підтримала перемогою сільський голова Вікторівки Віра Коропецька.

Нарешті настав час підбиття командних підсумків. Фізкультурники Вікторівки Козівського району знову перші — 148 очок. На вісім пунктів відстала збірна Іванкова Борщівського, на вісімнадцять — Великих Бірок Тернопільського районів. До шістки найкращих також увійшли сільські фізкультурники з Обича Шумського, Ласківців Теребовлянського і Ковалівки Монастириського районів.

Організатори висловлюють щиру подяку за допомогу в проведенні спартакіади департаменту агропромислового розвитку й управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації, скалатським ОТГ і ДЮСШ «Колос», птахофабриці «Тернопільська» у Великих Гаях.

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