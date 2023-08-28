Більш ніж одна медаль на кожного

Наприкінці минулого тижня в польському Щецині визначилися лауреати чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів із порушеннями слуху. Вітчизняні прихильники «королеви спорту» повернулися додому із щедрим медальним ужинком.

Що там казати, коли вже за день до завершення змагань наші співвітчизники із дефлімпійської збірної України впевнено перемагали в загальнокомандному заліку, поклавши до медальної скарбнички одинадцять золотих, п’ять срібних та одинадцять бронзових медалей. Причому, на День Незалежності України їм виявилося до снаги завоювати відразу чотири золоті і по дві срібні та бронзові медалі.

А відразу після найбільшого державного свята України у секторі для стрибків у висоту настала черга схрестити «зброю» з конкурентками і вихованці тернопільського «Інваспорту» Руслані Муравській. Як розповів наставник спортсменки, заслужений тренер України Михайло Васірук, наша землячка не підвела партнерів по команді.

Навіть попри те, що через травмоване коліно не змогла змагатися на повну силу, все таки зуміла піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани. Після того, як підкорила планку на висоті 164 сантиметри. Чи мала можливість посперечатися за титул віцечемпіонки?

Спортсмени та їх наставники не люблять удаватися до філософії на цю тему. Скажімо, Руслані вельми непогано вдалася одна із спроб і на висоті 167 сантиметрів. Однак планка все таки на ній не втрималася… А це означає, що спортсменка повернулася додому бронзовою призеркою.

Усього ж у чемпіонаті Європи в Щецині взяли участь спортсмени із 21-ї країни Старого континенту. Честь збірної України захищав 21 спортсмен. Тож не важко дійти висновку, що кожному українському легкоатлету виявилося до снаги завоювати більш ніж одну медаль.

На фото: вдалий стрибок у виконанні Руслани МУРАВСЬКОЇ.

Фото із соціальних мереж