Упродовж семи місяців цього року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 183,8 мільйона гривень. Це на 101 мільйон або більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 101,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 23,1 мільйона більше, ніж у січні-липні 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість протягом семи місяців року майже 82 мільйони гривень цього платежу. Торік сума була на 78 мільйонів меншою.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів громад, що формують їхні бюджети. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області