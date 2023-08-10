На яку систему переведуть новостворені суб’єкти господарювання?

Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» з першого серпня 2023 року внесено зміни, зокрема, до підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), який доповнено новим пунктом 9 прим.1 щодо особливостей переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, відповідно до другого абзацу підпункту 9 прим.1.1 пункту 9 прим.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із ставкою єдиного податку у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 статті 293 ПКУ.

Тобто, новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, автоматично будуть переведені на застосування єдиного податку третьої групи із ставкою у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 статті 293 ПКУ, тобто на 5 відсотків доходу.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення» на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області