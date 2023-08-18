Найманим працівникам виплатили заборговану зарплату

На спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області заслухали з початку цього року керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після проведеної з ними всіма роботи ліквідована заборгованість із заробітної плати 2,6 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на 457,4 тисячі, з єдиного соціального внеску — на 2,5 мільйона гривень.

Окрім цього проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками 52-х підприємств, за наслідками якої 38 із них погасили заборгованість із заробітної плати на 8,5 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — більш ніж 1,9 мільйона, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — майже на 2,4 тисячі гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У цьому році на засіданнях комісій заслухано керівників 86-ти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 74 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 799,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 511,5 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Аналогічна роз’яснювальна робота проведена також на 427-ми підприємствах та організаціях області. Завдяки цьому 378 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло майже 4,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та понад 4,2 мільйона єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області