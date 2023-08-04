Податкові надходження до місцевих громад Тернопільщини

Протягом січня-липня цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 4 мільярди 870,2 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом вони зросли на 1,1 мільйона гривень або на 30 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопільщини, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за сім місяців до місцевих бюджетів надійшло майже 3,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 536,3 мільйона гривень єдиного податку.

У липні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 794,1 мільйона гривень, що на 192,3 мільйона більше, ніж торік у липні.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області