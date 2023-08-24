Порушників оштрафували

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-липня цього року його фахівці провели 233 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Після проведених перевірок встановлено 270 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 50 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 42 факти невидачі розрахункового документа, незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 35 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 30 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

— 12 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

— 8 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

— 6 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім, а також інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на понад 9,6 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області