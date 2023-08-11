Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Про введення в дію норм Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який має на увазі повернення довоєнних норм оподаткування, дискутували на громадській раді при головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Серед іншого присутні на засіданні обговорили норми цього закону в частині реєстрації РРО/ПРРО та поновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Так, виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун наголосив на необхідності обов’язкового використання всіма суб’єктами господарювання, крім першої групи єдиного податку, РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках та наголосив, що Законом за номером 3219 відновлено застосування штрафних санкцій за невидачу або видачу з порушеннями фіскального чеку.

«Звертаю увагу, що в період із першого серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не є платниками ПДВ, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім ризикових груп товарів) або надають послуги, фінансова відповідальність знижена і застосовується у таких розмірах: 25 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше; 50 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення», — зауважив Руслан Цвігун.

Детальніше про поновлення відповідальності за порушення вимог закону про використання РРО розповів заступник начальника управління — начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Роман Валецький.

Актуальною темою обговорення на засіданні було також мінімальне податкове зобов’язання — податковий платіж, який вперше застосовуватиметься до платників податків. Про це присутнім розповів начальник управління оподаткування фізичних осіб Володимир Брудко.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області