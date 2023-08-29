Продовжує роботу комунікаційна податкова платформа

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що податкова служба продовжує політику відкритості та прозорості у своїй діяльності. Тож задля налагодження оперативного та дієвого діалогу з бізнес-спільнотою і громадськістю працює комунікаційна податкова платформа.

Податківці також звернули увагу на те, що для ефективної роботи комунікаційної податкової платформи на базі ГУ ДПС створена електронна скринька за адресою tr.ikc@tax.gov.ua . Представники бізнесу та громадськості можуть звернутися до ГУ ДПС в області з нагальними питаннями стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, а також із пропозиціями щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою. Направляючи звернення чи пропозицію на зазначену електронну скриньку, податківці рекомендують вказувати назву та контактні дані.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області