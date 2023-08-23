ПРРО від ДПС — безкоштовні

Для проведення розрахунків суб’єкт господарювання самостійно обирає РРО чи ПРРО він буде застосовувати. Коли ж надає перевагу ПРРО, то обирає самостійно або безоплатний від ДПС України, або комерційний ПРРО.

Безоплатний програмний реєстратор від ДПС розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах. Отримати роз’яснення щодо реєстрації РРО/ПРРО, з інших питань, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, можна за телефоном 0800501007.

Подати до контрольного органу заяву для реєстрації РРО можна в електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО — виключно в електронній формі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області