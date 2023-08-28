Рівнозначні засоби фіскалізації розрахунків

Головне управління ДПС у Тернопільській області наголошує, що для проведення розрахунків суб’єкт господарювання самостійно обирає — РРО чи ПРРО він буде застосовувати, залежно від своїх потреб. Апаратний РРО та програмний РРО відповідно до новацій, запроваджених у 2020 році, є рівнозначними засобами фіскалізації розрахунків за товари, роботи, послуги.

Порядок застосування програмного РРО в частині, який не врегульований окремими нормативно правовими актами, є тотожним порядку застосування апаратних РРО.

Щодо програмного РРО, то платники податків можуть використовувати як будь-який представлений на ринку ПРРО, так і безоплатний ПРРО від ДПС України, завантажити який можна за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/

Заяву для реєстрації РРО можна подати до контрольного органу в електронній або паперовій формі. Для реєстрації ж ПРРО — виключно в електронній формі.

Форма заяви для реєстрації ПРРО: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області