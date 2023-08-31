Самостійне виправлення помилок, які призвели до заниження податкового зобов’язання

Починаючи з першого серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків із дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 Податкового кодексу України, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, він звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України, та пені. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно не підлягають заповненню графи 5, 6 та 7 додатку 8 до декларації акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» щодо нарахування штрафів 3, 5 відсотків та пені відповідно. Зазначене застосується податкової звітності, яка подається з першого серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області