За який час зобов’язані стати на облік нерезиденти?

Відповідно до підпункту 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ), нерезиденти — це іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 64.5 статті 64 ПКУ визначено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва (нерезиденти), зобов’язані стати на облік у контрольних органах.

Відповідно до пункту 60 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які до набрання чинності цього Закону належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на перше січня 2021 року не перебувають на обліку в контрольних органах, зобов’язані протягом трьох місяців подати до контрольних органів документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому пунктом 64.5 статті 64 ПКУ.

Разом із тим, наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2021 року за номером 62, який набув чинності 19 березня 2021 року, внесені зміни до порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Пунктом 2 наказу за номером 62 встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та на дату набрання чинності цього наказу не перебувають на обліку в контрольних органах, зобов’язані протягом двох місяців із дати набрання чинності цього наказу подати для постановки їх на облік документи, визначені пунктами 4.2, 4.4 розділу IV порядку обліку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області