Актуальна для суб’єктів господарювання тема

Поновлення відповідальності за не застосування РРО/ПРРО на сьогодні є актуальною темою для суб’єктів господарювання. Саме тому нещодавно і відбулася традиційна «гаряча лінія» за участю начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Тернопільській області Романа Валецького.

Відповідаючи на запитання, податківець наголосив, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через РРО/ПРРО та надавати особі розрахунковий документ.

Під час телефонного спілкування всі охочі дізналися про те, що застосування РРО чи ПРРО є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім платників єдиного податку першої групи. Також законодавством дозволено не застосовувати РРО спрощенцям інших груп при здійсненні роздрібної торгівлі на території села та селища товарами (крім підакцизних товарів), за умови використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок та дотримання торгівцями інших норм, передбачених законодавством.

Найбільше платники цікавилися розмірами штрафів за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та датою початку їх застосування. Посадовець роз’яснив, що платники звільняються від відповідальності за порушення, вчинені ними у період із першого січня 2022 року до першого жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Податківець також поінформував, що у період із першого серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за порушення проведення розрахунків застосовується у зменшених розмірах. А саме: 25 відсотків вартості проданих із порушенням, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше, та 50 відсотків вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Також Роман Валецький звернув увагу на те, що застосування штрафних санкцій із першого серпня 2023 року відновлено стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор за порушення, вчинені до та під час воєнного стану. А з першого жовтня 2023 року застосування штрафних санкцій відновлено стосовно всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, із повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з першого січня 2022 року по 30 вересня 2023 року включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області