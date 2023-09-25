Чи скасовується реєстрація РРО при переході на ПРРО?

Відповідно до пункту 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 із змінами та доповненнями, реєстрація реєстратора розрахункових операцій (РРО) діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли, зокрема, суб’єкт господарювання у зв’язку із застосовуванням програмного РРО (ПРРО) вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законодавчо не передбачено обмежень на використання поряд із РРО також і ПРРО. Суб’єкт господарювання може самостійно обрати для використання РРО або ПРРО.

Якщо суб’єкт господарювання приймає рішення замість РРО використовувати ПРРО, то при переході на ПРРО скасовується реєстрація РРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області