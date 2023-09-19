Функціонування РРО/ПРРО у правовому полі позбавить штрафних санкцій

Інформація головного управління ГУ ДПС у Тернопільській області. Із прийняттям Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відновлено відповідальність за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Зокрема, із першого серпня 2023 року відновлено застосування штрафних (фінансових) санкцій стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор, за порушення, вчинені до та під час воєнного стану.

А із першого жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних (фінансових) санкцій стосовно всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, із повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з першого січня 2022 року по 30 вересня 2023 включно. Звільнення не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами або діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор.

Податківці нагадали також про те, що умовою дотримання законодавства у сфері застосування РРО/ПРРО є реєстрація РРО та/або ПРРО в контрольному органі.

Процедури реєстрації РРО/ПРРО встановлені порядками, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 липня 2016 року за номером 918/29048.

ДПС пропонує до застосування безоплатне ПРРО від ДПС, функціонал якого відповідає законодавчим вимогам, а придбання, оновлення та застосування не потребує витрат та спеціальних навичок користувача.

ПРРО від ДПС, як і всі інші ПРРО, підлягає реєстрації в контрольному органі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області