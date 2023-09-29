На розвиток територіальних громад

Платники податків Тернопільщини з початку цього року забезпечили надходження 380 мільйонів 434,3 тисячі гривень плати за землю. Це перевищило торішні показники майже на 134,6 мільйона гривень.

Більша частина цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року понад 272,2 мільйона гривень плати за землю, що майже на 54,8 мільйона більше, ніж за вісім місяців минулого року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 108,2 мільйона гривень плати за землю. Це майже на 79,8 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Податківці нагадали, що надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області