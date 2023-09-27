Нарахування амортизації необоротних активів під час перебування на спрощеній системі з особливостями оподаткування

Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), якими передбачено з першого серпня 2023 року, зокрема, встановлення умов перехідного періоду, якими визначено порядок переходу на загальну систему оподаткування або на спрощену систему оподаткування для платників податку, які втрачають право на використання особливостей оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зважаючи на вимоги «перехідних» положень, для платників податку, які з першого серпня переходять зі спрощеної системи з особливостями оподаткування на загальну, передбачена необхідність здійснення розрахунку «податкової» амортизації необоротних активів за період застосування ними спрощеної системи оподаткування.

Для цілей розрахунку «податкової» амортизації відповідно до положень статті 138 ПКУ такі платники податку враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу на сплату єдиного податку та під час сплати такого єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої податкової амортизації, у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області