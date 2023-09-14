Основне джерело наповнення місцевих бюджетів

Упродовж восьми місяців цього року від платників Тернопільщини до зведеного бюджету надійшло 5 мільярдів 213,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно із аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 27 відсотків або ж більш ніж на 1,1 мільярда гривень.

Левову частку загальних надходжень, що становить 4 мільярди 109,8 мільйона гривень, перераховано до місцевих бюджетів. Це на 880,8 мільйона більше, ніж торік за вісім місяців. Ще 1,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет. Ця сума на 239,4 мільйона перевищує надходження ПДФО до держбюджету аналогічного торішнього періоду.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області