Податківці закликають боротися з проявами корупції

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Його фахівці звернули увагу громадян на способи інформування про корупційні та пов’язані із корупцією правопорушення з боку службових осіб управління ДПС.

Із правого боку внутрішньої частини входу в адміністративне приміщення ГУ ДПС, поза межами дії камер, які ведуть відео-спостереження, встановлено спеціальну скриньку, в якій можна залишити своє повідомлення про такі факти.

Крім цього, інформацію можна направити:

— через офіційний веб-сайт ГУ ДПС у Тернопільській області;

— із використанням засобів поштового зв’язку, на адресу: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

— на електронну адресу уповноваженого підрозділу ГУ ДПС tr.szk25@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);

— під час особистого прийому громадян керівництвом та безпосередньо із службовими особами відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС (інформація про порядок запису на прийом, а також графік особистого прийому розміщуються на офіційному вебпорталі ДПС);

— у письмовому вигляді та/або засобами телефонного зв’язку через працівників уповноваженого підрозділу ГУ ДПС (контактний телефон: 0352-43-46-19).

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС у Тернопільській області просить громадян бути активними в питанні боротьби із проявами корупції в органах податкової служби.

Фото пресслужби Гу ДПС у Тернопільській області