Що врахувати платникам акцизу з першого серпня цього року

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ із першого серпня 2023 року запроваджено ряд змін стосовно акцизного податку. Про це йшлося на традиційній «гарячій лінії» головного управління ДПС у Тернопільській області за участю начальника управління контролю за підакцизними товарами Романа Савки.

Зателефонувавши, суб’єкти господарювання насамперед запитували Романа Савку про погашення податкових векселів з акцизного податку. У відповідь посадовець зауважив, що для платників, які мають можливість своєчасно виконувати свій податковий обов’язок стосовно сплати суми акцизного податку, з урахуванням поновлення з першого серпня 2023 року перебігу строків, визначених податковим законодавством, відновлюється перебіг строків погашення податкових векселів з акцизного податку, термін сплати яких настав у період дії воєнного стану на території України, шляхом сплати акцизного податку або документального підтвердження, в тому числі з урахуванням зареєстрованих акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних у передбачених випадках (для авіаційних бензинів або палива для реактивних двигунів).

Під час годинного спілкування телефонні співрозмовники цікавилися також скасуванням тимчасового порядку відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів, особливостями реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, поданням електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового. Чи буде штраф за самостійне виправлення помилки?

Із першого 1 серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків із дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 Податкового кодексу України (ПКУ), помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 ПКУ, та пені.

Відповідно не підлягають заповненню графи 5,6 та 7 додатку 8 до декларації акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» щодо нарахування штрафів 3, 5 відсотків та пені відповідно.

Зазначене застосовується до податкової звітності, яка подається з першого серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області