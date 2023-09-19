Скористалися правом на податкову знижку

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Станом на початок вересня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 3834 особи.

Задля отримання податкової знижки вони задекларували 79,8 мільйона гривень витрат. Для порівняння, торік 3227 осіб задекларували 66,7 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителями нашої області є понесені витрати на навчання. Так, 82,5 відсотка декларантів (3164 особи) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 69,1 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 630-ти декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 23-м нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало вісім громадян. Ще шестеро осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а троє — на переобладнання транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 14,37 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 13,11 мільйона (91,23 відсотка) декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області