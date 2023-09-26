Як здійснити тестування ПРРО?

Тестовий режим роботи програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) — це особливий режим, при активації якого всі операції формуються у тестовому режимі та відправляються для реєстрації на фіскальний сервер контрольного органу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для переходу до підрозділу «Тестовий режим» потрібно натиснути іконку «налаштування», у вікні, що відкриється, обрати підрозділ налаштувань «Тестовий режим».

Для налаштування тестового режиму для ПРРО суб’єкту господарювання необхідно виконати такі дії:

знайти блок, що відповідає ПРРО. У колонці «Тестовий режим» встановити перемикач у положення «Активовано»;

натиснути кнопку «Активувати для всіх кас» з метою швидкої активації тестового режиму для всіх ПРРО;

При активованому налаштуванні всі операції у ПРРО реєструються у тестовому режимі та на печатній формі чеків відображається напис «Тестовий нефіскальний чек». На печатній формі Z-звіту відображається напис «Тестовий нефіскальний звітний чек». З метою швидкого вимикання натиснути кнопку «Вимкнути для всіх кас».

При цьому, налаштування тестового режиму необхідно здійснювати для ПРРО тільки із закритою зміною.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області