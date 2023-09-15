Наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2023 року за номером 264 «Про затвердження змін до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 року за номером 1099/40155, та набрав чинності 21 липня 2023 року, внесено зміни до Порядку формування та ведення реєстру волонтерів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Основні зміни, що внесені до порядку:

скасовано положення щодо обов’язкового подання заявником (фізичною особою-благодійником) разом із заявою про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії (заява за формою №1-РВ) довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, отриманої цією фізичною особою у банку як підтвердження факту відкриття банком такій фізичній особі рахунка, призначеного для здійснення благодійної діяльності;

скасовано положення, згідно з яким фізична особа-благодійник разом із заявою за формою №1-РВ подає оригінал та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО), або сторінки паспорта, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, або сторінки паспорта, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

доповнено положенням, згідно з яким подання заяви за формою №1-РВ можливе і в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, електронного кабінету або технічними засобами електронної комунікації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області