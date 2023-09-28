Зміни у сфері організації та проведення азартних ігор

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України у зв’язку із внесенням Законом України від 10 серпня 2023 року за номером 3325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України» змін до Податкового кодексу України, зокрема у частині окремих уточнень щодо оподаткування суб’єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор, які набрали чинності з 3 вересня 2023 року, повідомила про таке.

Внесені Законом за номером 3325-ІХ зміни полягають у приведенні формулювань щодо діяльності суб’єктів грального бізнесу у відповідність до Закону України від 14 липня 2020 року за номером 768-ІХ «Про державне регулювання організації та проведення азартних ігор» (зі змінами), який визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Відповідно до частини першої статті 1 розділу І Закону за номером 768 азартна гра — будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань у майстерності гравця.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону за номером 768 на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Більш детально щодо оподаткування суб’єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор йдеться у листі ДПС від 25 вересня 2023 року за номером 23865/99-00-21-02-02-07 за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/713641.html

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області