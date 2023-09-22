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Звернення до платників податків

22.09.202322.09.2023Автор Богдан Дікальчук
Звернення до платників податків

Державна податкова служба України до 12 жовтня 2023 року продовжила проведення загальнонаціонального опитування платників податків щодо оцінювання рівня корупції та доброчесності в органах ДПС. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці просять платників податків долучитися до нього, відповівши на 14 запропонованих питань. Це опитування є анонімним, добровільним та не займе багато часу. Пройти опитування можна за посиланням http://tax.gov.ua/anketa/?3354983460

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області