Звернення до платників податків

Державна податкова служба України до 12 жовтня 2023 року продовжила проведення загальнонаціонального опитування платників податків щодо оцінювання рівня корупції та доброчесності в органах ДПС. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці просять платників податків долучитися до нього, відповівши на 14 запропонованих питань. Це опитування є анонімним, добровільним та не займе багато часу. Пройти опитування можна за посиланням http://tax.gov.ua/anketa/?3354983460

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області