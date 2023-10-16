Давно такого не було!

Наприкінці минулого тижня, 14—15 жовтня, спортивно-тренувальна база «Конча-Заспа» в Києві стала ареною проведення Кубка України та Всеукраїнських змагань пам’яті заслуженого тренера України Є. Сюча з легкоатлетичних метань. Честь нашого краю захищали дванадцять вихованців тернопільських ОДЮСШ із літніх видів спорту та освітянської ОДЮСШ.

Наші земляки виступили надзвичайно успішно — переконаний відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський. Що там казати, коли у своїх вікових групах їм удалося гуртом завоювати аж дванадцять медалей: дві золоті, чотири срібні і шість бронзових.

Передусім, звісно ж, про переможців. У суперечці метальників диску серед дорослих не було рівних Олександрові Шилівському. А серед молоді аналогічного успіху домігся Ігор Висоцький. До того ж останній ще й завоював «срібло» в штовханні ядра.

Також відзнак за друге місце удостоєні ще троє наших земляків. У штовханні ядра серед юнаків відзначився максим Лаврик. А серед юніорів — Олексій Навроцький. Натомість юніорська суперечка метальників молота завершилася завоюванням другого місця Олександром Сеньківим.

Тим часом дві бронзові нагороди в суперечці юніорів цілком заслужено дісталися Андрієві Кравцю, який відзначився в метанні молота і в штовханні ядра. В останній же із цих дисциплін «бронзи» удостоєна також Анастасія Мазурок. Як і Максим Лаврик у метанні диску, Остап Кур’євич у метанні молота, Софія Німащук у метанні спису серед дівчат.

Іще ж двоє наших земляків у підсумковому протоколі розмістилися відразу за призерами. У секторі для штовхання ядра четверте місце серед дорослих виборов Денис Тужеляк, а серед юнаків — Ігор Маргусь.

Згадані легкоатлети з Тернопільщини тренуються під керівництвом Івана Панасюка, Василя Яковіва, Леоніда Дахновського, Галини Шмуляєвої, Володимира Басараба, Миколи Головацького та Івана Салука.

На фото: під час нагородження лауреатів у штовханні ядра на другій сходинці п’єдесталу пошани Олексій НАВРОЦЬКИЙ, на третій — Андрій КРАВЕЦЬ.

Фото із соціальних мереж