Для ПРРО директору додатковий електронний підпис не потрібен

У разі якщо на програмному реєстраторі розрахункових операцій (ПРРО) буде застосовуватися кваліфікований електронний підпис керівника (директора) юридичної особи, який виконує обов’язки касира, то необхідно подати повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) за формою №5-ПРРО (J/F1391802) з даними сертифіката до електронного ключа, який обрано для застосування в ПРРО. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, отримувати додатковий кваліфікований електронний підпис для застосування в ПРРО керівнику (директору) юридичної особи в такому випадку не потрібно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області