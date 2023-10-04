Код бюджетної класифікації для сплати штрафів за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування РРО чи ПРРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами та доповненнями затверджено Класифікацію доходів бюджету, згідно з якою встановлено коди та найменування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, зокрема, для сплати штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначений код 21080900.

При цьому податківці зазначили, що реквізити бюджетних рахунків містяться на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області