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Код бюджетної класифікації для сплати штрафів за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування РРО чи ПРРО

04.10.202304.10.2023Автор Богдан Дікальчук
Код бюджетної класифікації для сплати штрафів за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування РРО чи ПРРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами та доповненнями затверджено Класифікацію доходів бюджету, згідно з якою встановлено коди та найменування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, зокрема, для сплати штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначений код 21080900.

При цьому податківці зазначили, що реквізити бюджетних рахунків містяться на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області