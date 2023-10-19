Найкращі виступлять у фіналі

Тиждень, що минає, розпочався в спортивному залі загальноосвітньої школи №26 обласного центру проведенням фахівцями Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення першого етапу зональних змагань фестивалю «Дитяча легка атлетика». За нагороди сперечалися п’ять команд із центральної частини Файного міста та три з мікрорайону «Дружба».

Після азартних баталій право виступити у фіналі міських стартів завоювали розташовані в центрі третя і п’ята загальноосвітні школи, а також учні з економічного ліцею імені І. Блажкевич та академічного ліцею «Генезис».

На фото: під час змагань у ЗОШ №26.

Фото із соціальних мереж