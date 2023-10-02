Нюанси реєстрації РРО чи ПРРО на окупованих територіях

Процедура реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО (ПРРО) в контрольних органах регулюється Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 із змінами та доповненнями, Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 3 глави 2 розділу II порядку за номером 547 реєстрація РРО здійснюється в контрольному органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Пунктом 1 розділу ІІ порядку за номером 317 встановлено, що ДПС веде реєстр ПРРО в електронному вигляді. До реєстру вносяться дані про ПРРО, а також відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів кваліфікованих або удосконалених електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО.

Реєстрація РРО проводиться на підставі заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО (пункт 4 глави 2 розділу ІІ порядку за номером 547), реєстрація ПРРО — на підставі заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (пункт 3 розділу ІІ порядку за номером 317).

Подати до контрольного органу заяву для реєстрації РРО можна у електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО — виключно в електронній формі.

Обробка поданих заяв здійснюється автоматично засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС. Про результат обробки заяви, реєстрацію РРО/ПРРО суб’єкту господарювання повідомляється в електронному кабінеті.

Відсутність в контрольному органі інформації щодо господарської одиниці, вказаної у заяві за номером №№1-РРО/1-ПРРО, про яку суб’єкт господарювання мав повідомити контрольний орган як про об’єкт оподаткування, відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ), або наявність відомостей згідно з повідомленням про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП про те, що відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання, є підставою для відмови в реєстрації РРО/ПРРО.

РРО/ПРРО може застосовуватися лише в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні (пункт 3 розділу ІІІ порядку за номером 547), дані про господарську одиницю внесені до Реєстру щодо такого ПРРО (пункт 2 розділу IV порядку за номером 317).

У розділі 3 «Дані щодо господарської одиниці» заяви №№1-РРО/1-ПРРО зазначаються: ідентифікатор об’єкта оподаткування, код території, назва господарської одиниці, адреса розміщення господарської одиниці, які заповнюються згідно з даними повідомлення за формою №20-ОПП, поданим до контрольного органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 ПКУ.

Назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами фіскального чеку згідно з пунктом 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13, із змінами та доповненнями.

Третім абзацом пункту 2 розділу І положення визначено, що господарська одиниця — це стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

У разі зміни адреси господарської одиниці, де використовується РРО/ПРРО, здійснюється перереєстрація РРО/ПРРО.

Для перереєстрації РРО надаються заява №1-РРО та реєстраційне посвідчення, для перереєстрації ПРРО — заява №1-ПРРО з позначкою «Перереєстрація».

Отже, першоджерелом даних щодо адреси місцезнаходження господарської одиниці заяви №№1-РРО/1-ПРРО, що подається суб’єктом господарювання до контрольного органу у встановленому порядку для реєстрації РРО/ПРРО, є відомості щодо об’єкта оподаткування, що є місцем здійснення господарської діяльності та/або місцем проведення розрахунків, який взято на облік в контрольних органах відповідно до поданого повідомлення за формою №20-ОПП.

Тобто, суб’єкт господарювання, незалежно від свого фактичного місця перебування, може подати заяву в електронній формі для реєстрації РРО/ПРРО за умови, що інформація щодо господарської одиниці, на яку реєструється РРО/ПРРО, як про об’єкт оподаткування наявна в контрольному органі і такий об’єкт оподаткування не закритий та експлуатується.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області