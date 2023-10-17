Оновлена форма декларації з акцизного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2023 року за номером 414 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», внесено зміни до форми податкової декларації з акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказ за номером 414 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 5 жовтня 2023 року (опубліковано в Офіційному віснику України від 5 жовтня 2023 року за номером 81).

Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином, застосування оновленої форми декларації з акцизного податку, з урахуванням змін, внесених наказом за номером 414 починається з першого грудня 2023 року, яка подається за звітний (податковий) період — листопад 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області