Штрафні санкції під час воєнного стану

Першого серпня 2023 року набрав чинності Закон України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданим Законом розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями доповнено новим пунктом 9 прим.24, відповідно до якого у разі сплати платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом тридцяти календарних днів із дня, наступного за днем отримання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з першого серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, суми штрафів, передбачених Законом за номером 2464, які застосовані на суму такого єдиного внеску, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Сума єдиного внеску разом із штрафом та пенею, визначені у вимозі про сплату недоїмки з єдиного внеску та/або рішенні податкового органу про нарахування пені та/або застосування штрафів, вважаються неузгодженими до моменту повної сплати таких сум, але не більше ніж протягом тридцяти календарних днів із дня, наступного за днем отримання вимоги (рішення).

Строки, визначені статтею 25 Закону за номером 2464, застосовуються з урахуванням строку, наданого платнику єдиного внеску для сплати суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок.

Сума єдиного внеску, сплаченого у порядку, передбаченому пунктом 9 прим.24 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464, не підлягає оскарженню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області