Відповідальність за порушення вимог законодавства

У зв’язку з прийняттям Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відновлено відповідальність за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (закон за номером 265). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону за номером 265 із першого серпня 2023 року відновлено стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор за порушення, вчинені до та під час воєнного стану.

Із першого жовтня 2023 року застосування штрафних (фінансових) санкцій відновлено стосовно всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, із повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з першого січня 2022 року по 30 вересня 2023 року включно.

Зазначене вище звільнення від відповідальності та/або її скасування, відповідно до норм Закону України за номером 3219, не поширює свою дію на суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами або діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор.

Податківці також звернули увагу, що виконання платниками вимог законодавства, зокрема у частині застосування РРО/ПРРО, сумлінна сплата податків забезпечує наповнення бюджетів, що наразі особливо важливо для підтримки фінансової стабільності нашої держави та її обороноздатності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області