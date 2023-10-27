Як подати повідомлення про корупційні дії?

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Тернопільській області інформує про те, що ДПС України внесла зміни до Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби. Серед іншого розширено коло способів надходження/подачі до ДПС повідомлень про корупцію у зв’язку із прийняттям у промислову експлуатацію ІКС «Єдиний портал повідомлень викривачів» та підключення до нього Державної податкової служби України.

Зокрема, тепер інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з боку працівників податкової служби можна також подати через інформаційно-комунікаційну систему «Єдиний портал повідомлень викривачів» шляхом заповнення форми/обрання відповідних полів.

Порядок отримання та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» викладено у роз’ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 31 серпня 2023 року за номером 3.

Відповідно до цього, головне управління ДПС у Тернопільській області внесло зміни до наказу ГУ ДПС від 25 серпня 2021 року за номером 633 «Про організацію роботи з повідомленнями про корупцію в ГУ ДПС у Тернопільській області» (зі змінами).

Додатково податківці нагадали, що до ГУ ДПС повідомлення про корупцію можна подати:

— через єдиний портал повідомлень викривачів;

— через офіційний субсайт ГУ ДПС у Тернопільській області;

— із використанням засобів поштового зв’язку на адресу: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1;

— із використанням спеціальної скриньки для повідомлень про корупцію, яка знаходиться у внутрішній частині входу в адміністративне приміщення ГУ ДПС (поза межами відеоспостереження);

— на електронну адресу уповноваженого підрозділу ГУ ДПС tr.szk25@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);

— під час особистого прийому громадян керівництвом та безпосередньо із службовими особами відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС (інформація про порядок запису на прийом, а також графік особистого прийому розміщуються на офіційному вебпорталі ДПС);

— у письмовому вигляді та/або засобами телефонного зв’язку через працівників уповноваженого підрозділу ГУ ДПС (контактний телефон: 0(352)43—46—19).

Також у випадку порушення законних прав та свобод громадянина працівниками податкової служби в області можна звернутися до правоохоронних органів, органів прокуратури тощо.

Податківці просять громадськість та небайдужих громадян повідомляти про факти неправомірних дій з боку працівників ГУ ДПС у Тернопільській області та його структурних підрозділів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області