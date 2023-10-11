Як учинити?

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Якщо при першій реєстрації книги обліку розрахункових операцій (КОРО) на господарську одиницю суб’єкт господарювання заповнив заяву про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за формою № 1КОРО (ідентифікатор J/F1311305) та зареєстрував КОРО без інформації про розрахункову книжку (РК), однак у подальшому потрібно зареєструвати РК до цієї КОРО, то в такому випадку необхідно здійснити такі дії:

у графі «номер розрахункової книжки, яка реєструється (перереєструється)» розділу 6 «Дані щодо книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки» реєстраційної заяви за формою №1-КОРО зазначити фіскальний номер КОРО та в кінці додати літеру «г» (як приклад: 7000ХХХХХХг) та через дріб вказати цифру «1».

Після цього потрібно заповнити дані щодо серії та номеру засобу контролю РК та кількості аркушів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області