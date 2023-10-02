Застосування РРО чи ПРРО при наданні послуг таксі

Починаючи з першого січня 2022 року припинено дію пільги щодо незастосування платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями) реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО), встановлену пунктом 61 підрозділу 10 розділу ХХ «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На сьогодні суб’єкти господарювання при наданні послуг зобов’язані проводити розрахунки за них через РРО та/або ПРРО та надавати таким споживачам послуг розрахункові документи встановленої форми та змісту.

Поряд із тим, Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» передбачено, що суб’єктів господарювання, які не здійснювали діяльності з продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти чи у сфері організації та проведення азартних ігор, звільнено від відповідальності за порушення вимог Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, вчинені ними у період із першого січня 2022 року до першого жовтня 2023 року.

Також Законом за номером 3219-IX для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку та тих, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, передбачено ряд інших пом’якшень, зокрема, зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій із 100—150 відсотків до 25—50 відсотків вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно, надано право у розрахункових документах зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги.

Водночас із першого жовтня 2023 року до суб’єктів господарювання, у тому числі фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку другої-четвертої груп, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО та/або ПРРО, можуть застосуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог Закону за номером 265.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області