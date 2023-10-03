Змагалися збірні громад Тернопільського району

Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці і відзначення Дня захисників та захисниць України в Тернопільському районі відбулися змагання із силових та ігрових видів спорту серед територіальних громад краю. Вже втретє їх гостинно приймали фізкультурники Озернянської громади.

Перед початком стартів на місцевому стадіоні присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників України. З вітальним словом до них звернулися виконувач обов’язків голови громади Назар Романів і голова районного товариства «Колос» Іван Кульбіцький, який також ознайомив усіх із програмою проведення змагань. Натомість місцеві аматори художньої самодіяльності виконали пісню про Україну.

Крім господарів, кинути виклик суперникам, до речі, зголосилися фізкультурники з Білецької, Микулинецької, Скалатської, Підгаєцької, Козівської, Тернопільської, Бережанської, Зборівської територіальних громад і команда «Соколи». Вони продемонстрували свою майстерність у волейболі, міні-футболі, настільному тенісі, шашках, армрестлінгу і гирьовому спорті.

Як і зазвичай, організатори не забули потурбуватися і про те, аби жоден із лауреатів не залишився без відзнак. Переможців і призерів в особистому заліку нагородили медалями і грамотами, найкращих у командних видах — ще й кубками.

Тож, хто повернувся додому з гарним настроєм? Міні-футбольні баталії завершилися тріумфом команди Скалатської громади, яка випередила господарів і колектив Підгаєцької громади. А серед прихильників гри над сіткою волейболісти Тернопільської міської територіальної громади довели свою перевагу над колективом Бережанської ТГ і командою «Соколи».

Натомість турнір майстрів малої ракетки пройшов під диктовку господарів, які не мали собі рівних як у суперечці чоловіків (Володимир Вонс), так і жінок — Ангеліна Николишин. Звісно, що і в загальнокомандному заліку найкращою стала Озернянська ТГ, яка випередила Козівську і Білецьку громади.

Змагання інтелектуалів-шашкістів теж засвідчили перевагу представників однієї з громад — Білецької. Саме переможці Василь Новосад та Ольга Роговська внесли вирішальний вклад і в перемогу в загальнокомандному заліку, випередивши Козівську ТГ і господарів.

Найбільше ж тріумфаторів суддівська колегія зафіксувала в армрестлінгу і гирьовому спорті. Адже в кожному із цих видів єдиноборств найкращі визначалися у двох вагових категоріях. Тож у боротьбі на руках у своїх вагових категоріях перемогли Олег Хом’як із Білецької та Едуард Матяш з Озернянської громад. Причому, прихильники армрестлінгу, звісно ж, зауважили, що у важчій із них ще один відомий атлет Володимир Гродзік із Білецької ТГ зміг піднятися лише на третю сходинку п’єдесталу пошани. У загальнокомандному ж заліку трійку призерів склали спортсмени з Білецької, Підгаєцької і Козівської громад.

Нарешті, дві з трьох цих збірних потрапили до трійки призерів у загальнокомандному заліку і після завершення суперечки гирьовиків. Також перемогла збірна Білецької ТГ. За нею — Озернянської і Козівської територіальних громад. Що ж стосується найкращих у своїх вагових категоріях, то ними стали Остап Коваль і Роман Мовчан із Білецької громади.

Саме збірна фізкультурників Білецької ТГ стала переможницею змагань і в комплексному загальнокомандному заліку стартів в Озерній. На другу сходинку п’єдесталу пошани піднялися господарі, на третю — команда Козівської ТГ.

На фото: щасливі переможці змагань із міні-футболу.

Фото організаторів