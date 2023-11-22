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Акцизний податок від платників Тернопільщини

22.11.202322.11.2023Автор Богдан Дікальчук
Акцизний податок від платників Тернопільщини

За десять місяців цього року суб’єкти господарювання області спрямували до державного бюджету 127 мільйонів гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Це на 37,7 мільйона гривень більше від очікуваних надходжень. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 18 підприємств — виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження від виробництва горілчаної продукції — 109,2 мільйона гривень (86 відсотків), виробництва пива — 17,5 мільйона (13,8 відсотка), виробництва спирту — 228 тисяч гривень (0,17 відсотка) та від виробництва електроенергії — 80 тисяч гривень (0,06 відсотка). 

До місцевих бюджетів області надійшло 79 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 50,8 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, 26,4 мільйона — від продажу пива та 1,8 мільйона — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області