Дозволи на використання води у період воєнного стану

Згідно з підпунктом 255.11.2 пункту 255.11 статті 255 Податкового кодексу України (ПКУ) рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається, зокрема в дозволах ставок рентної плати та коефіцієнтів (підпункт 255.11.3 пункту 255.11 статті 255 ПКУ).

Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів (підпункт 255.11.4 пункту 255.11 статті 255 ПКУ).

За відсутності у водокористувача дозволу із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання (підпункт 255.11.15 пункту 255.11 статті 255 ПКУ).

За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами (підпункт 255.11.14 пункту 255.11 статті 255 ПКУ).

Відповідно до частини першої статті 49 Водного кодексу України (ВКУ) спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (частина друга статті 49 ПКУ).

У дозволі встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин (частина двадцять перша статті 49 ВКУ).

Водночас пунктом 2 прим.1 статті 11 Закону України від 6 вересня 2005 року за номером 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями встановлено, що документи дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дію яких продовжено на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року за номером 1236 встановлено, що з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 19 грудня 2020 року до 30 червня 2023 року на території України установлено карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року за номером 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 2020 року за номером 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22 липня 2020 року за номером 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також підпунктом 5 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 18 березня 2022 року за номером 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» зі змінами та доповненнями визначено, зокрема, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

Тобто при закінченні строку дії дозволу у період дії карантину (до впровадження воєнного стану), дозволи вважаються чинними на цей період та впродовж трьох місяців із дня закінчення карантину. У разі закінчення строку дії дозволу у період воєнного стану, дозволи вважаються чинними на цей період та впродовж трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану. Тому використання води на підставі таких дозволів із встановленими в них лімітами, не вважається понадлімітним.

При перевищенні встановленого у дозволі річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується відповідно до підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 ПКУ у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області