Електронні цифрові підписи безкоштовні

Воєнний стан спонукав жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. А всі можливості електронного кабінету — від подання звітності, заяв до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо громадянам надає наявність у них цифрового підпису.

Так, із початку цього року працівники сектору реєстрації користувачів головного управління ДПС в області видали 13711 сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Податківці нагадали, що послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до десяти хвилин. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімната 122.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області