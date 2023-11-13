Коли на ПРРО не вдалося відкрити зміну…

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, як діяти, коли на ПРРО надійшло повідомлення «Не вдалося відновити чек відкриття зміни. Необхідно завантажити відсутні чеки по останнім змінам».

У такому випадку необхідно перейти до розділу «Журнал операцій» та у поле пошуку ввести фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО), на якому відкрита зміна та для якого необхідно оновити дані. Потім натиснути кнопку «Завантажити дані».

Після таких дій програма повідомить про результат оновлення даних на такому ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області